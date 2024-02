Ajunge sau nu motorina românească la fermierii moldoveni – Ultima versiune a premierului Recean

09:30

Şeful Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, spune că economia Rusiei se confruntă în continuare cu factori negativi semnificativi, în ciuda faptului că instituţia a îmbunătăţit recent estimarea privind creşterea economică, transmite CNBC. Economia Rusiei s-a dovedit a fi surprinzător de rezistentă, pe fondul valurilor de sancţiuni occidentale în cei aproape doi ani de când şi-a ... Directorul FMI: Economia Rusiei este una de război, unde producţia creşte pentru armată, iar consumul scade – Aşa arăta Uniunea Sovietică