Statul anulează licitația pentru spațiile comerciale de la Aeroport – Andrei Spînu: „Procesul este sabotat din interior„ – Ce urmează

Protestul fermierilor la PTF Leușeni-Albița ia amploare. Acest punct de trecere a frontierei rămâne periodic blocat de fermieri, iar agricultorii sunt indignați că nimeni din autorități nu discută cu ei și amemniță blocarea altor puncte de trecere a frontierei. Vama Leușeni rămâne blocată deja de aproape cinci ore. Fermierii mențin drumul închis cu tractoarele și ... Vama Leușeni rămâne periodic blocată de fermieri – Agricultorii indignați că nimeni din autorități nu discută cu ei și amemniță blocarea altor puncte de trecere a frontierei