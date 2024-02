Cum sunt receptionate in Transnistria avertismentele despre „razboiul hibrid" al Rusiei in Moldova: „Nu am vrea sa se aplice scenariul din Karabah in cazul nostru"

Cum sunt receptionate in Transnistria avertismentele despre „razboiul hibrid" al Rusiei in Moldova: „Nu am vrea sa se aplice scenariul din Karabah in cazul nostru"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md