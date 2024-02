Krasnoselski convoacă congresul „deputaților de toate nivelurile” din cauza „presiunii” malului drept al Nistrului. Reacția Chișinăului

14:00

Vârsta de pensionare în Republica Moldova va fi egalată peste patru ani. Din anul 2028, atât bărbații, cât și femeile vor obține dreptul de pensionare la 63 de ani. Momentan femeile se pensionează la 60 de ani și 6 luni, iar vârsta de pensionare crește cu șase luni anual. Din 1 iulie 2024, femeile se […] The post Vârsta de pensionare în Moldova se va egala peste patru ani appeared first on NewsMaker.