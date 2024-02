VIDEO A cerut să probeze un inel de peste 100 de mii de lei… și a fugit cu el. Tânără din Ocnița, reținută

09:30

Armata ucraineană și-a retras trupele din Avdiivka, oraș din estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de comandantul șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, pe 17 februarie, scrie Ukrainskaia Pravda. „Pe baza situației operaționale care s-a dezvoltat în jurul Avdiivka, pentru a evita încercuirea și pentru a păstra viața și sănătatea personalului militar, am decis […]