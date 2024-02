Ministrul Apărării, întrevedere cu comandantul Forțelor Întrunite ale NATO de la Napoli. Cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, pe agenda discuției

08:30

În mai multe rânduri în ultimele zile a fost menționat un nou studiu al celebrului Institut pentru Studierea Războiului din SUA (Institute for the Study of War, ISW), care afirmă că Moscova începe să folosească o retorică față de Republica Moldova „foarte asemănătoare” cu cea pe care o folosea față de Kiev înainte de invazia sa în Ucraina.