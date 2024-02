Ești pasionat(ă) de animație sau realitatea augmentată? Artcor te invită la o nouă ediție a programului „Moldova in a postcard”

14:00

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” a dat start celei de a IX-a ediție a Competiției FIRST LEGO League Challenge Moldova 2024, un eveniment devenit tradiție în cadrul Programului Național de Robotică Educațională, FIRST LEGO League Challenge fiind cea mai importantă competiție internațională din domeniul tehnologiei și roboticii dedicată copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 9 și 16 ani. Сообщение A fost dat start competiției FIRST LEGO League Challenge Moldova 2024. Ce licee au acces în marea finală появились сначала на #diez.