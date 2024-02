Ministrul Perciun anunță crearea Institutului Național pentru Educație și Leadership – Cu ce va ocupa instituția

13:40

Fermierii și agricultorii din mai multe raioane ale țării vor continua să protesteze și astăzi, informează Asociația Forța Fermierilor. Potrivit anunțului, ei vor ieși pe mai multe drumuri naționale, dar și la vama Leușeni. Potrivit Asociației, fermierii din mai multe raioane din Sudul Moldovei se îndreaptă către vama Leușeni, începând cu ora 11.00, în timp ...