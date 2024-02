Ambasadorul Ucrainei responsabil de dosarul transnistrean, întâlnire cu Serebrian la Chișinău. Va discuta și cu Krasnoselski

20:30

Președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden consideră că dictatorul rus Vladimir Putin este responsabil pentru moartea politicianului Alexei Navalnîi. Precizarea a fost făcută de liderul de la Washington pe 16 februarie, în timpul unui adresări speciale în legătură cu decesul opozantului rus. „Nu vă înșelați. Putin este responsabil pentru moartea lui Navalnîi. Putin este […] The post Joe Biden, discurs despre moartea lui Alexei Navalnîi: „Putin este responsabil” appeared first on NewsMaker.