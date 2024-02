Petiție pentru demisia lui Ceban. „Primăria alternativă” adună semnături: „Vanea trebuie să plece”

16:30

La Institutul de Cardiologie a fost inaugurat și pus în funcțiune un tomograf computerizat performant, cu o capacitate de 320 de slice. La evenimetul de inaugurare, care a avut loc pe 16 februarie, au participat președinta Maia Sandu, ministra Sănătății Ala Nemerenco, directorul Institutului de Cardiologie Vitalie Moscalu și personal medical al instituției.