VIDEO Inscripții obscene pe mașina lui Vasile Costiuc. Ce spune poliția?

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalnîi, ar fi murit în închisoare Răspuns pentru Bolea? Fermierii au venit la Parlament cu canistre Opt raioane, supravegheate mai atent la examenele după clasa a 9-a. Perciun: „Se copiază sistemic" Ucraina va folosi canabisul pentru a ajuta soldații răniți