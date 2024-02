O tânără, salvată de la înec în parcul „Valea Morilor” din capitală. A fost preluată de medici

08:00

Luptătoarea Anastasia Nichita (59 kg) a obținut două victorii la Europenele de la București, 10-0 cu nemțoaica Sandra Paruszewski și 6-2 cu maghiara Tamara Dollak, dar în semifinale nu va lupta contra Alinei Filipovych din Ucraina. „În timpul luptei a doua mi-am fracturat coasta sau cartilajul. Sunt la urgență aștept …