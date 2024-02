(VIDEO) DDT, melodie interpretată în memoria lui Navalnîi: „Fiecare rus poate deveni liber”

15:10

Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după decesul opozantului rus Alexei Navalinîi. Șefa statului a transmis condoleanțe familiei regretatului politician și tuturor cetățenilor ruși care luptă pentru democrație. „Moartea lui Alexei Navalnîi într-o închisoare rusă este o reamintire severă cu privire la presiunile regimului asupra opoziției. Gândurile mele sincere sunt alături de familia […]