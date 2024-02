În R. Moldova vor activa creșe de tip familial la domiciliu

11:30

Profesoara din liceul Alecu Russo din capitală a fost exclusă din mediul elevilor clasei sale, după ce a strigat la o elevă. Decizia a fost luată de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău, care s-a autosesizat și a analizat detaliile incidentului.