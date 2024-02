Enigma decesului lui Navalnîi. Pe corpul neînsuflețit s-au depistat vânătăi, însă autopsia întârzie

13:20

Anastasia Nichita, sportiva de excepție, a fost desemnată "Cea mai bună luptătoare a anului 2023 în Europa", în urma performanței sale remarcabile la Campionatul European de Lupte de la București, unde, în ciuda unei traume suferite, a impresionat pe toată lumea. "Chiar dacă nu am reușit să obțin o medalie, am câștigat ceva mai mult," […]