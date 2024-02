Preot din Sankt-Petersburg, reținut pentru că a vrut să țină o slujbă în memoria lui Alexei Navalnîi. La scurt timp a fost spitalizat

12:30

Anastasia Nichita a fost declarată cea mai bună luptătoarea a anului 2023 din Europa. Anunțul a fost făcut de sportiva din Moldova pe rețelele de socializare. „N-am reușit să obțin o medalie la acest campionat european, în schimb am primit ceva mai mult, titlul de cea mai bună luptătoarea a anului 2023 din Europa. Reacția […] The post Moldoveanca Anastasia Nichita, desemnată cea mai bună luptătoare a anului 2023 din Europa: „Reacția mea a fost pur și simplu wow” appeared first on NewsMaker.