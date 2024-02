Pe corpul neînsuflețit al lui Alexei Navalnîi au fost găsite vânătăi. Informații noi după moartea misterioasă a opozantului rus

21:50

UPDATE Natalia Barbu va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest 2024 cu piesa In the middle. Aceasta a acumulat maximum puncte din partea juriului și s-a clasat pe locul doi după voturile publicului. Știrea inițială Sâmbătă, 17 februarie, de la ora 19:00, are loc finala națională a concursului muzical Eurovision Song Contest. Unsprezece participanți...