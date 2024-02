Ploi slabe și cer înnourat. Cum va fi vremea în ultima zi din această săptămână

11:30

Un bărbat cu probleme cardiace, căruia i s-a făcut rău în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, blocat și astăzi de fermieri, nu poate beneficia de ajutorul medical. Inspectoratul General al Poliției (IGP) susține că ambulanța a rămas blocată la aproape 1 km de punctul de trecere a frontierei, din cauza protestului fermierilor. Poliția califică […] The post VIDEO Ambulanță, solicitată pentru a acorda ajutor unei persoane cu probleme cardiace, la vama Leușeni, blocată din cauza tractoarelor appeared first on NewsMaker.