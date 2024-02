„O lecție proastă de democrație”. Reacții după finala națională a Eurovision 2024

10:40

Luptătoarea Mariana Draguțan a obținut medalia de argint la Campionatul European de la București. Anunțul a fost făcut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Potrivit sursei citate, sportiva din Moldova a dispus de maghiara Roza Szenttamasi și poloneza Roksana Zasina, dar în finala categoriei de greutate 55 kg a cedat în fața româncei Andreea Beatrice […] The post Argint pentru Moldova, la campionatul din România: Mariana Draguțan – vicecampioană europeană appeared first on NewsMaker.