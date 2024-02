VIDEO: Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024

16:00

Agenția Proprietății Publice informează că luni, 12.02.2024, a fost ultima zi de mandat a doamnei Carolina Chiper, director general al S.A. C.I.E. "MOLDEXPO", urmare aprobării cererii de demisie depuse la acționarul majoritar. În aceeași ordine, pentru o perioadă de tranziție, până la anunțarea unui concurs public, din data de 13.02.2024 interimatul funcției de director general