Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024

13:40

Poliţia din Rusia a luat măsuri represive împotriva persoanelor adunate pentru a comemora moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnîi. O organizație pentru drepturile omului susține că cel puţin 100 de persoane au fost arestate, transmite Sky News. Inny film z #SanktPetersburga, gdzie fsb prowadzi łapanka i masowo aresztuje żałobników w Sankt Petersburgu w Rosji po morderstwie Nawalnego.#Petersburg #Navalny #Navalnyi @navalny @lia_navalnaia #Москва #Россия #RussiaIsATerroristState #NavalnyDeadpic.twitter.com/68DgKzWJqn— Dorota Malicka (@RubyTuesday828) February 16, 2024 Filmări şi imagini din Moscova şi Sankt Petersburg au arătat ofiţeri care smulgeau pancartele protestatarilor şi îi târau pe alţii de la altare improvizate în memora lui Navalnii.Jurnalişti au fost, de asemenea, filmaţi în timp ce erau reţinuţi. "Tot ce se întâmplă în aceşti ani, pe teritoriul ţării mele iubite, este o ruşine", a declarat o femeie pentru Sky News. Russia: Mass arrests happening throughout the country after people came out to mourn Navalny's murder by the Kremlin regime. This is in Saint Petersburg. pic.twitter.com/pUcYpCREEV— Igor Sushko (@igorsushko) February 16, 2024 Deşi poliţia nu a oferit detalii despre arestări, procurorii i-au avertizat pe ruşi să nu participe la niciun protest în masă la Moscova. Russians are back leaving flowers at the memorial to political prisoners following Navalny's death. It looks like the police have been told to toughen up. 15 people arrested already, per @sotaproject https://t.co/M3dC4tyHOx pic.twitter.com/oixdn2NUuo— max seddon (@maxseddon) February 17, 2024