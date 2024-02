video | Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024 cu piesa „In the middle”

17:10

Dumitru Triboi, procurorul-șef al Procuraturii raionului Ungheni, implicat în accidentul din Bahmut, raionul Călărași, soldat cu decesul a patru persoane, a fost eliberat sub control judiciar – scrie zdg.md. Potrivit sursei citate, membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a declarat că „teoretic" acesta ar putea reveni în funcție.