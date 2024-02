Irina Rîngaci a cucerit bronzul la Campionatul European de la București

10:50

Peste 60 de militari moldoveni participă la exercițiul „KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise”, care se desfășoară în perioada 26 ianuarie—14 februarie, curent la Centrul de instruire militară din Hohenfels, Germania. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Scopul exercițiului este pregătirea contingentelor militare a ţărilor participante pentru ulterioara detaşare în misiunea de menţinere a păcii din Kosovo.”, anunță Ministerul Apărării. Alături de contingentul moldovenesc, la modulele de instruire participă … The post Peste 60 de militari moldoveni au plecat la exerciții în Germania first appeared on ZUGO. Articolul Peste 60 de militari moldoveni au plecat la exerciții în Germania apare prima dată în ZUGO.