Iga Swiatek victorioasă la primul Masters din 2024 – Poloneza triumfă în fața Elenei Rybakina, la turneul WTA 1000 de la Doha

16:40

Alegătorii din comuna Bubuieci sunt chemați repetat, duminică, 11 februarie la vot în condițiile în care CEC a anulat rezultatele alegerilor, la care a învins candidatul partidului MAN, Leonid Umaneț. Desfășurarea scrutinului este sub un mare semn de întrebare în situația în care partidul MAN a criticat anularea scrutinului din noiembrie și a cheamat locuitorii ... Alegătorii din Bubuieci sunt chemați repetat, duminică, la vot – Desfășurarea scrutinului sub un mare semn de întrebare The post Alegătorii din Bubuieci sunt chemați repetat, duminică, la vot – Desfășurarea scrutinului sub un mare semn de întrebare appeared first on Politik.