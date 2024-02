Andrei Spînu: „Kremlinul ucide. L-au ucis pe Alexei Navalnîi”

16:50

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu o reacție la protestul transportatorilor din 15 februarie, față de modificarea Codului transporturilor rutiere. Într-un comentariu pentru NM, consiliera ministrului Infrastructurii, Alina Pisică, a declarat că obiectivul MIDR este să asigure cetățenii cu servicii de transport calitative, ceea ce a făcut prin modificarea Codului transporturilor rutiere. […]