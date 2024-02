Vlad Filat: Președinția este ocupată de un om care atacă moldovenii și distruge Moldova

09:20

Ion Chicu, ex Prim-ministrul, declară că Spînu încearcă să manipuleze opinia publică. Scursura asta a Maiei trebuia să preia spațiile comerciale de la Șor încă în toamna anului 2022, după deciIa Curții de Apel. De ce n-a făcut-o până acum? Simplu, avea nevoie de timp pentru “a aranja” o nouă concesionare frauduloasă, susține Ion Chicu. […] The post Ion Chicu: E uimitor cum Maia Sandu s-a înconjurat cu asemenea coțcari. Uimitor pentru acei care n-o cunosc, nu și pentru mine… appeared first on Omniapres.