NM Espresso: despre moartea lui Navalnîi, nemulțumirea judecătorilor față de Recean și propunerea guvernului pentru fermieri

12:40

Republica Moldova nu mai are acces la baza de date antitero din spațiul Comunității Statelor Independente (CSI). Declarația a fost făcută de șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, în timpul ședinței Parlamentului din 15 februarie. Oficialul susține că Federația Rusă a blocat „unilateral” și „fără explicații” accesul țării noastre la această bază […] The post VIDEO Rusia a blocat accesul Moldovei la datele antitero din CSI. Șeful SIS: „Unilateral și fără explicații” appeared first on NewsMaker.