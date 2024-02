Franța și Germania au semnat cu Ucraina acorduri de securitate și ajutoare militare de câteva miliarde de euro

23:40

Președintele Volodimir Zelenski l-a schimbat din funcție, joi, pe generalul Valeri Zalujnîi. Noul șef al Armatei este Oleksandr Sîrski, având gradul de general-colonel, fost comandantul Forțelor Terestre ucrainene din 2019. Născut în Rusia, Oleksandr Sîrski are vârsta de 58 de ani. Plecarea lui Zalujnîi, una dintre cele mai populare figuri din societatea ucraineană, ar putea ...