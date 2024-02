Conferința de la München // Provocările de securitate discutate de Mihai Popșoi cu omologii din Țările de Jos, Turcia, Macedonia de Nord

11:40

Institutul pentru Studierea Războiului - ISW (Institute for the Study of War), cu sediul la Washington, cunoscut în spațiul nostru pentru analizele zilnice ale situației de pe frontul ucrainean, a estimat că Kremlinul organizează împotriva Republicii Moldova operații informaționale foarte asemănătoare celor desfășurate împotriva Ucrainei în anii 2014 și 2022. Aparent, Moscova urmărește scopul de creare a condițiilor pentru justificarea unor viitoare acțiuni de destabilizare, care să împiedice in...