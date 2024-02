Crește singură șapte copii

20:50

Locuitorii satului Corten din raionul Taraclia au sărbătorit în acest an, pentru prima oară sub sloganul „Patrimoniu Cultural European”, sărbătoarea națională bulgărească „Trifon Zarezan”. Evenimentul a marcat începutul noului an viticol, cu ritualul tradițional al curățării viței de vie. Programul artistic a evidențiat conexiunea strânsă dintre cultura bulgară și istoria străveche a sărbătorii „Trifon Zarezan”.