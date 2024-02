Lansare de carte în amintirea lui Grigore Vieru la biblioteca „Basarabia” din Soroca

O nouă carte in memoriam Grigore Vieru a fost lansată la Biblioteca „Basarabia” din municipiul Soroca. Lucrarea, proaspăt ieșită de sub tipar, este semnată de preotul Mihai Milea, din Buzău, cunoscut sub pseudonimul literar Sava Bogasiu.

