Seminar pentru producătorii de fructe sâmburoase: Consultanță gratuită a expertului italian Samuele Caroli

09:50

Tradițional, la 24 februarie, Primăria municipiului Soroca organizează concursul „Dragobete – sărută fete” . An de an, perechile de îndrăgostiți concurează pentru a arăta că sunt cei mai compatibili, cei mai dulci și cei mai iubitori. Și în acest an vor fi trei premii, locul I (1000 lei), locul II (750 lei) și locul III […] Post-ul La Soroca sunt în toi pregătirile pentru concursul „Dragobete – sărută fete” la care poți câștiga 1000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.