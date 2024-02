Cu canistre la Parlament. Fermierii au venit în fața Parlamentului și continuă protestul

11:40

Nouă din 10 companii, care ar putea participa la licitația cu strigare privind concesionarea spațiilor comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinău nu corespund condițiilor de calificare stabilite de Guvern. Asta arată o analiză făcută de bloggerul Eugen Luchianiuc, care prezintă 10 companii internaționale specializate în domeniu și demonstrează că niciuna, cu excepția celei franceze, nu se califică la concurs, din cauză că nu se încadrează în cel puțin unul dintre parametrii stabiliți de APP. Astfel, singura care întrunește toate criteriile este „Lagardere Travel Retail”, care vrea să preia afacerea din aeroport printr-o firmă dubioasă, înregistrată recent și localizată într-un cămin din sectorul Buiucani. Autorul analizei a ajuns la concluzia că, de fapt, regulile concursului au fost formulate în baza parametrilor de afaceri ai firmei franceze, scrie Paranteze.md. Printre companiile analizate sunt agenți economici cu tradiții și potențial economic enorm, precum Gebr. Heinemann, fondată tocmai în 1879, Aer Rianta International, DFS Group Ltd și altele, cu mii de angajați, prezență în zeci de țări, însă toate fie nu au experiență de activitate în 10 aeroporturi din UE, fie în domeniul alimentației publice. Toate aceste aspecte arată că licitația „este o mostră clară a unei fraude flagrante, menită să asigure victoria certă a unei companii prestabilite – SRL „Lagardere Travel Retail””, se menționează în analiză.„Așadar, în ordine cronologică, primul pretendent pentru participarea la concursul de la Aeroportul din Chișinău ar fi Gebr. Heinemann, fondată tocmai în 1879. Aceasta este cea mai veche pe piața serviciilor din aeroporturi și are cea mai impresionantă acoperire – peste 123 de aeroporturi internaționale, inclusiv 11 în Uniunea Europeană. Respectiv, nemții puteau să se califice cu ușurință în cursa de la Chișinău, dacă nu exista condiția activității în domeniul alimentației publice. Tocmai din această cauză, Gebr. Heinemann rămâne pe dinafară.O altă companie, cu o experiență de mai bine de 75 de ani pe piață, este Aer Rianta International. Ea operează în 14 țări de pe cinci continente. Compania are activități în 27 de orașe, inclusiv 11 aeroporturi din Uniunea Europeană, așa că, din această perspectivă, putea ușor să participe la licitația din Chișinău. Pentru a o ține însă departe, Agenția Proprietății Publice a inclus prevederea care o scoate pe tușă – întreprinderea nu are activități în domeniul alimentației publice! Ca urmare, și acest concurent al „Lagardere Travel Retail” pică.DFS Group Ltd, fondată în 1960, are atât activități în travel retail, cât și în alimentație publică și este prezentă în 12 aeroporturi mari, dar numai două din UE – prea puține pentru a corespunde cerințelor lui #andreispînu.Urmează Lotte Duty-Free, din 1979, cu prezență în 21 de orașe din șapte țări. Nu are însă activități în aeroporturile din UE și nici în domeniul alimentației publice. Minus unu.Ceilalți potențiali competitori au fost fondați în anii 80. Deși sunt agenți economici cu rulaje impresionante, nu au prezență în aeroporturile din UE și nu au șanse de calificare. Singura din 10 care întrunește toate criteriile stabilite de guvernarea proeuropeană de la Chișinău este „Lagardère Travel Retail”, fantoma din căminul de la Buiucani, care urmează să preia un business la cheie, să culeagă frișca și să-i răsplătească pe protectorul (protectorii) din Guvern”, se arată în analiza bloggerului. Autorul se întreabă, dacă conducerea „Lagardere Travel Retail”, cunoaște cum vrea directorul filialei din România, Marius Vacalau, să împingă această firmă din Franța prin ușa din spate și dacă merită să sacrifice reputația companiei pentru o afacere obscură?!Sursa foto: Point.md