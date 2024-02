Deputata Irina Lozovan acuză autoritățile de încălcare a neutralității: ”Voi ardeți podurile către cele mai mari piețe de desfacere pentru produsele noastre”

09:30

Primăria municipiului Chișinău, Ion Ceban, revine de astăzi la muncă după o lună destul de complicată prin care am trecut. Nu doresc nimănui un astfel de concediu pe care l-am avut și urez sănătate dvs. și celor apropiați, spune Ion Ceban. A fost o perioadă când am încercat sa le fac pe toate odată. Sănătate […]