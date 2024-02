BERD va oferi 600 de mii de euro pentru finanțarea asistenței tehnice de implementare a proiectului „Deșeuri solide în R. Moldova”

15:30

Uniunea Europeană nu vede de ce ar fi nevoie de prelungirea acordului referitor la transportul de gaze ruseşti spre Europa via Ucraina, înainte de expirarea sa la finele acestui an, a declarat joi comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, transmite Reuters, citat de Agerpres. • Conform unui acord de tranzit pe cinci ani convenit de Moscova şi Kiev, Rusia exportă gaze naturale spre Europa via Ucraina şi plăteşte Ucrainei pentru utilizarea reţelei sale de gazoducte. Ucraina a anunţat deja c...