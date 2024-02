Toți sunt cu Șor? Radu Marian, despre transportatorii care și-au adus microbuzele în PMAN: Gruparea lui Șor încearcă să deturneze aceste proteste

19:10

Schimb de replici profesional între deputata PAS, Olesea Stamate și fostul ministru de Externe, Tudor Ulianovschi în privința reformei justiției. După ce fostul diplomat a declarat anterior că pre-vettingul ar trebui revizuit în totalitate, Olesea Stamate i-a invocat faptul că nu ar cunoaște nuanțele legate de evaluarea extraordinară a judecătorilor.„Opiniile Comisiei de la Veneția categoric interzic evaluarea profesionalismului de către comisii ad hoc. Ceea ce am reușit noi să includem în legile vetting este ca comisiile să se poată uita totuși și în deciziile judecătorilor și procurorilor, atunci când ele sunt arbitrare și dacă asta implică încălcarea gravă a eticii”, a spus Olesea Stamate.La rândul său, Tudor Ulianovschi a venit cu o replică pe Facebook, în care menționează că problema nu constă în modul de aplicare a mecanismului, ci în mecanismul în sine și că reproșul său a constat, în primul rând, în faptul că guvernarea PAS a preluat modelul Albaniei, care s-a soldat cu „un fiasco total în această țară”.“Încă prin anii 2017-2018, unii experți de la Bruxelles ne propuneau exact acest mecanism de evaluare a judecătorilor și am mers personal acolo să mă documentez, ca să constat că a fost o catastrofă. Dumneavoastră pe ce v-ați bazat, când ați preluat acest model? Organizați discuții publice cu reprezentanții legislativului și ai sistemului justiției din Albania”, a scris Tudor Ulianovschi.Fostul ministru de Externe afirmă că dacă continuam cu modelul actual de evaluare a judecătorilor vom pierde în continuare cazuri pe bandă rulantă la CEDO și vom achita despăgubiri din contul cetățenilor. Un dosar pierdut pe motiv de “procedură” se poate întâmpla oricărui judecător, dar numeroase cazuri pierdute la CEDO ale aceluiași judecător, inclusiv pe “fond”, deja ridică anumite semne de întrebare, cu precădere cele din sfera dreptului comercial-economic, spune el.“Normele de etică sunt importante în procesul de evaluare extraordinară, dar nici pe departe suficiente. Este nevoie de o examinare mult mai detaliată, inclusiv din punct de vedere al competențelor profesionale, dar și măsura bunei intenții de care dau dovadă. Pe de altă parte, o astfel de evaluare nu putea fi făcută de acea Comisie, creată ad-hoc de Guvern, și sunt convins că și Dumneavoastră îmi împărtășiți opinia”, mai spune Tudor Ulianovschi.Diplomatul mai reiterează că unele ședințe de judecată sunt programate astăzi să aibă loc tocmai în anul 2026 - fie din cauză că nu avem destui judecători, fie că cineva face ping-pong cu aceste dosare de la o instanță la alta și le tărăgănează intenționat, încercând să obțină foloase ilegale, fie din cauza incompetenței, fie a fricii judecătorilor față de repercusiuni politice din partea guvernării sau a unor indicații politice. Un alt motiv pentru care se pasează dosarele este faptul că judecătorii sunt detașați temporar în aceste funcții și se tem să emită decizii, mai ales când e vorba despre cazuri de rezonanță.“Eu susțin reformarea acestui sector, căci puterea judecătorească este una dintre cele 3 mari puteri ale statului, dar nu după modelul eșuat al Albaniei. E nevoie și de puțină previzibilitate, atunci când un expert sau o instituție dintr-o țară sau alta îți bagă pe gât o anumită „reformă”, doar pentru că pentru aceasta se dau bani la greu din bugetul comunitar.Eu vă respect stimată Doamnă, dar știu că în echipa Dumneavoastră, opiniile la acest subiect se bat deseori cap în cap, din cauză că există mai multe tabere care nu încap una de alta. Dar sper, totuși, că există oameni profesioniști și curajoși, iar unii dintre ei au mai rămas să mai activeze în sistem în pofida impedimentelor, care sunt gata să accepte o discuție sinceră și deschisă, ce va permite identificarea celor mai bune soluții pentru binele cetățenilor și imaginii țării noastre în ansamblu”, mai spune Ulianovschi.Ca fost diplomat timp de 17 ani, Tudor Ulianovschi mai spune că a obosit să i se tot spună peste hotare că „suntem cea mai coruptă și săracă țară din Europa”.“Haideți să nu mai ascundem gunoiul sub preș, dar să-l scoatem din casă eficient, rapid și în beneficiul cetățeanului nostru care a ajuns să nu mai aibă încredere nici în instituțiile statului și nici în Comisiile de evaluare.“Fiat justitia ruat caelum - Let justice be done, even though the skies fall”, a conchis acesta.