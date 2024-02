VIDEO | Cenzură la nivel parlamentar. Deputaților partidului ”Renaștere” le-a fost oprit sunetul în timpul unui briefing de presă

07:30

Poliția de Frontieră informează că astăzi, 11 februarie 2024, în zona frontierei moldo-ucrainene, în apropierea localității Etulia, raionul Vulcănești, au fost depistate fragmente de dronă de tip „Shahed". Operativ, informațiile au fost comunicate autorităților de competență, iar în regiunea căderii rămășițelor de dronă a fost restricționat accesul. Menționăm că nu există riscuri sau pericole pentru […]