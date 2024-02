Transportatorii au protestat în centrul capitalei față de o lege votată în decembrie

19:00

Inspectoratul de Poliție Nisporeni a organizat o întrunire la data de 6 februarie 2024, între orele 15:00 și 16:30, în satul Seliște, parcul central, cu scopul prevenirii infracțiunilor și contravențiilor în localitate. În conformitate cu prevederile Ordinului IGP nr.150 din 28.11.2013, șeful SP nr.2 (Seliște), comisarul Ion TÎMBUR, a condus... The post Dialog pentru siguranță: activități de prevenire în Seliște appeared first on ALBASAT.