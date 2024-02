CSP a decis – Procuratura Anticorupție se fortifică, va avea un nou Regulament de activitate

23:10

Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) și Agenția Proprietății Publice (APP) scot la licitație spațiile unde, în trecut, erau magazinele Duty Free, controlate de Ilan Șor. Potrivit caietului de sarcini, cuantumul de pornire al chiriei lunare pentru cele 10 spații este de 157 de mii de euro. Or, valoarea chiriei este stabilită pentru un trafic de 2,8 ... Directorul Agenției Proprietății Publice deschide parantezele în cazul spațiilor pentru chirie de la Aeroport – Licitația se va petrece pe 23 februarie 2024