Energbank lansează campania „Câștigă ZERO dobândă la creditul pentru nevoile tale”

16:30

Dumitru Triboi, procurorul-șef al Procuraturii raionului Ungheni, implicat în accidentul din comuna Bahmut, în urma căruia patru persoane au decedat, a fost eliberat din arest preventiv sub control judiciar. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a declarat că acesta ar putea reveni și la serviciu. Potrivit surselor ZdG, pe 25 ianuarie, Curtea de Apel […] The post Procurorul care a provocat accidentul cu patru morți la Bahmut, eliberat sub control judiciar. Ar putea reveni la muncă appeared first on NewsMaker.