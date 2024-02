Alexandru Tănase nemulțumit de abordarea extravagantă a premierului Recean despre justiție – Într-o democrație funcțională, demnitarii nu blamează justiția, dar…

23:30

Simona Halep începe lupta pentru recuperarea carierei la Tribunalul de la Lausanne. Audierile de astăzi au durat 6 ore, iar Halep este optimistă în speranța că verdictul în cazul său de dopaj îi va fi unul favorabil, după prima suspendare primită, cea de 4 ani. Simona Halep are în spate o adevărată „armată" de apărători.