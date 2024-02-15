MOLDOVA ÎȘI PROPUNE SĂ INTEGREZE ACTIVITATEA ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN TRANSNISTRIA ÎN CADRUL LEGII NAȚIONALE

Infotag, 15 februarie 2024 13:00

MOLDOVA ÎȘI PROPUNE SĂ INTEGREZE ACTIVITATEA ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN TRANSNISTRIA ÎN CADRUL LEGII NAȚIONALE

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