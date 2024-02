VIDEO// Cum arată iahtul de 1 miliard de dolari, un adevărat oraș plutitor

14:10

Andrei Arseni are 17 ani și este elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Leova. Tânărul și-a descoperit pasiunea pentru IT acum trei ani, când… Articolul Un tânăr din raionul Leova a obținut locul I la Maratonul de Programare a Algoritmilor în C/C++. Acesta își dorește să urmeze o carieră în IT