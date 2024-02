Îi vor pe Sandu, Recean și Grosu, nu pe Bolea. Fermierii anunță că vor bloca și azi vama Leușeni

10:00

Peste 60 de soldați moldoveni participă la exercițiul „KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise”, care se desfășoară în perioada 26 ianuarie -14 februarie, la Centrul de instruire militară din Hohenfels, Germania. Alături de contingentul moldovenesc, la modulele de instruire participă militari din Albania, Armenia, Letonia, România, Italia, Macedonia de Nord, Slovenia şi Statele Unite ale Americii. […] The post FOTO 60 de militari moldoveni se află în Germania: se antrenează alături de colegii din opt țări appeared first on NewsMaker.