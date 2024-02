Agresiune la un gimnaziu din Leova: Profesoara riscă să fie concediată și un dosar penal

09:10

În 2021 au fost înregistrate, la populația Republicii Moldova, 8 596 cazuri noi de cancer. În următorul an au fost înregistrate 9 719 cazuri noi, cu 1 123 mai mult. Datele au fost comunicate pentru NewsMaker de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În anul 2021 în Republica Moldova au … The post Cu 13% mai multe îmbolnăviri de cancer timp de un an în R. Moldova. Câți pacienți se află sub supraveghere first appeared on ZUGO. Articolul Cu 13% mai multe îmbolnăviri de cancer timp de un an în R. Moldova. Câți pacienți se află sub supraveghere apare prima dată în ZUGO.