Nichita s-a retras din Campionatul European de la București din cauza unei traume: „Sunt la urgențe, nu pot să respir”

În ultimele 10 zile, polițiștii de patrulare din Moldova au denunțat 33 de cazuri de tentativă de mituire de către șoferi pentru a nu fi documentați pentru încălcări admise în trafic cum ar fi conducerea vehiculului în stare de ebrietate, încălcarea limitei de viteză, lipsa dreptului de a conduce, etc. Conducătorii auto au propus oamenilor […]