Un nou protest al opoziției parlamentare în fața Guvernului împotriva creșterii prețurilor și a privatizărilor ilegale – Reacția Executivului: Nu comentăm, nu ne dorim politizarea subiectelor

Autoritățile de la Chișinău au interzis deschiderea secțiilor de vot pentru alegerile prezidențiale din Rusia oriunde în afara sediului Ambasadei Rusiei la Chișinău, anunţă ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. ,, Noi am interzis organizarea alegerilor oriunde în afara misiunii diplomatice care, conform Convenţiei de la Viena, e complicat să întreprinzi careva măsuri care ar împiedica ...