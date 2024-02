Jens Stoltenberg: Mai mult de jumătate dintre ţările NATO îşi vor atinge obiectivul de cheltuieli militare în 2024

18 din cele 31 de ţări NATO îşi vor atinge obiectivul de a cheltui cel puţin 2% din PIB pentru apărare în acest an, a anunţat miercuri secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, transmite Digi24.ro. „Anul acesta, mă aştept ca 18 aliaţi să cheltuiască 2% din PIB-ul lor pentru apărare. Aceasta este o cifră record”, a declarat Jens Stoltenberg într-o conferinţă de presă susţinută înainte de reuniunea miniştrilor apărării din NATO, care are loc joi la Bruxelles, potrivit News.ro. În 2014 - an...

