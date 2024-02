Milestii Mici Winerun 2024 — alergare, comunitate și vin moldovenesc

16:40

Agenția Proprietăți Publice (APP) a numit un șef interimar la „Calea Ferată din Moldova" (CFM), după ce directorul general al întreprinderii de stat Oleg Tofilat și-a dat demisia. Este vorba despre actualul vicedirector al CFM Serghei Tomșa. Într-un comunicat din 12 februarie, APP a anunțat că mâine, 13 februarie, este ultima zi de mandat a […]