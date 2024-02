FinComBank: Abordarea individuală sau Banking 1:1, dar #CuAlteCuvinte

16:00

Persoanele care nu au susținut examenul pentru obținerea permisului de conducere vor putea contesta, acum, și online rezultatele probelor de examen, fără a fi nevoite să se deplaseze la centrele de examinare, cum era anterior. Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou modul pe site-ul instituției, care permite acest lucru. Contestațiile pot fi depuse în […]